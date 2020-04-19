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جيرارد يختار لاعبا وحيدا من ليفربول في تشكيلته المثالية

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:24 م
ليفربول
ليفربول

كشف أسطورة ليفربول ، ستيفن جيرارد عن تشكيلته المثالية عبر التاريخ، والتي شهدت مفاجآت عديدة.

 

وفاجأ جيرارد (39 عاما)، الجميع بعدم ضم تشكيلته أي لاعب من نجوم ليفربول السابقين أو الحاليين، باستثناء المدافع أندي روبرتسون، كما استبعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد اختار جيرارد، وهو المدير الفني الحالي لغلاسغو رينجرز الاسكتلندي، اللعب بطريقة 4-2-3-1، وجاءت تشكيلته المثالية كالتالي:

 

في حراسة المرمى: السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

 

في خط الدفاع: الاسكتلندي أندي روبرتسون (ليفربول) - والبجيكي فينسنت كومباني (معتزل)- والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي) - والبرازيلي كافو (معتزل).

 

في خط الوسط: الألماني توني كروس (ريال مدريد)- والإيرلندي روي كين (معتزل)- والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- والإيطالي أليساندرو ديل بييرو (معتزل)- والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

 

في خط الهجوم: الايفواري ديدييه دروجبا (معتزل).

 

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