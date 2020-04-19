علاء عرفة يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "الاختيار"

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يخوض الفنان الشاب علاء عرفة ، الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار" مع الفنان الكبير أمير كرارة.







وتحدث علاء عرفة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل أنه يمثل حياة الشهداء، وبالأخص قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي الذي ضحى بحياته من أجل حماية هذا الوطن، فهو قدوة لكل الشباب، لافتًا أن هذه النوعية من الأعمال يكون لها صدى كبير في وجدان الجمهور، وتظل محفورة في أذهانهم لفترة طويلة.



وأكد علاء أنه يُجسد دور الملازم أول عبد الرازق،وهو أحد ضباط الصاعقة المقريين للشهيد البطل "أحمد المنسي" الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل في ذلك المسلسل؛ لأنه أتاح له الفرصة للوقوف أمام أمير كرارة، لافتًا إلى أنه استفاد وتعلم منه كثيرًا من خلال العمل معه.



و أفاد علاء: أن العمل مع المخرج بيتر ميمي مشرفًا لأي فنان؛ لأنه من المخرجين المتميزين المتواجدين على الساحة الفنية، كما أنه يضيف كثيرًا للممثل.



وتوجه علاء عرفة بالشكر لكل طاقم العمل من إخراج وتصوير و إنتاج،وكل من ساهم في العمل في ذلك المسلسل المشرف، مُتمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.



مسلسل "الاختيار" من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، إنتاج سينرجي،بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، معتز هشام، دينا فؤاد، أحمد وفيق، أحمد فؤاد سليم، إسلام جمال، مخرج منفذ خيري سالم ، مدير التصوير حسين عسر ،منتج فني فتحي إسماعيل،إشراف عام حسام شوقي.





والجدير بالذكر أن الفنان علاء عرفة شارك مؤخرًا في العديد من مسلسلات منها "سجن النسا"، "أفراح القبة"،" لا تطفئ الشمس"،وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي،ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله حسن،أمين جمال،بطولة يسرا،شيرين رضا، نجلاء بدر،أحمد حاتم،محمد شاهين، نهى عابدين.