البابا فرنسيس يدعو لرؤية شاملة للعالم بعد أزمة فيروس كورونا

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، إلى رؤية شاملة للعالم بعد أزمة فيروس كورونا الجديد - كوفيدي 19 -، قائلاً، إن التحرك دون تضامن عالمي أو استبعاد قطاعات المجتمع من الانتعاش سيؤدي إلى "فيروس أسوأ".





غادر البابا، الفاتيكان، لأول مرة منذ أكثر من شهر ليقول القداس في كنيسة فارغة تقريبًا على بعد بضع بنايات للاحتفال بالرحمة الإلهية الأحد.





وقال البابا فرنسيس في عظته في القداس، وكذلك في رسالته التقليدية، اليوم الأحد، بعد ذلك: "لا يمكن للتعافي أن يترك أي شخص وراءه، وقد حان الوقت الآن لشفاء الظلم في جميع أنحاء العالم لأنه يقوض صحة الأسرة البشرية بأكملها".





وأضاف البابا، في عظته في كنيسة سانتو سبيريتو في ساسيًا، تم اختياره لأنه يعرف أيضًا باسم ملاذ الرحمة الإلهية: "الآن ، بينما نتطلع إلى انتعاش بطيء وشاق من الوباء، هناك خطر من نسيان أولئك الذين تركونا وراءهم".





وأردف: "الخطر هو أنه قد يصيبنا بعد ذلك فيروس أسوأ، ألا وهو اللامبالاة الأنانية. فيروس انتشر بفكرة أن الحياة أفضل إذا كانت أفضل بالنسبة لي، وأن كل شيء سيكون على ما يرام إذا كانت جيدة بالنسبة لي".





كما قال البابا، الذي غامر آخر مرة في روما المهجورة في 15 مارس للصلاة في مقامين من أجل نهاية الوباء، إن الانتعاش يجب ألا يضحي "بالذين تركوا على مذبح التقدم، وخاصة الفقراء".





توفي أكثر من 23000 شخص من فيروس كورونا الجديد في إيطاليا، وعكس الفاتيكان الإغلاق الذي دام ستة أسابيع في البلاد، مما أجبر البابا على الاحتفاظ بجميع جماهيره والمقابلات العامة دون الجمهور.





وذكر "فرنسيس"، في عظته أن الوباء "يذكرنا بأنه لا توجد اختلافات أو حدود بين أولئك الذين يعانون".



