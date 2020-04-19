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رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:39 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر
وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها، اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعيد هذه الأعياد على المصريين باليمن والخير والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالسلام والأمن. 

وأرسل مدبولي، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة.

وقدم رئيس الوزراء، أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصر بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.

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مدبولي عيد القيامه رئيس الوزراء البابا تواضروس

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