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"صحة المنيا" تنفذ حملات رش وتطهير المنشآت الطبية والخدمية

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد الخميسي - هناء البشيري
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا: إن مديرية الصحة نفذت حملة لرش وتطهير المنشات الطبية الحكومية والقطاعات الخدمية بجميع مراكز الإقليم.
جاء ذلك بناء على الخطة التي وضعتها المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأكد "القاضي"، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

ومن جانبه قال الدكتور أسامه بلبل، وكيل وزارة الصحة: إن هناك تكثيفا لحملات الرش والتعقيم بجميع مراكز المحافظة ضمن خطة للتعقيم والتطهير، بجانب التوعية بفيروس كورونا، والتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين. 

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