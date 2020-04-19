"صحة المنيا" تنفذ حملات رش وتطهير المنشآت الطبية والخدمية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا: إن مديرية الصحة نفذت حملة لرش وتطهير المنشات الطبية الحكومية والقطاعات الخدمية بجميع مراكز الإقليم.

جاء ذلك بناء على الخطة التي وضعتها المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.





وأكد "القاضي"، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.



