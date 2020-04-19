رئيس مصلحة الري: إزالة 37550 مخالفة على نهر النيل منذ يوليو الماضي (فيديو)

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري: إن كافة التعديات على نهر النيل يتم إزالتها، لافتا إلى أنه يصعب التصالح على مخالفات المباني الموجودة على نهر النيل، ومصيرها يكون الإزالة.





وأشار "خالد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه تم إزالة نحو 37550 مخالفة على نهر النيل، والمجاري المائية، والترع، والمصارف خلال الفترة ما بين شهر يوليو الماضي وحتى الآن.





وأكد رئيس مصلحة الري، أنهم لن يسمحوا بتلويث، أو التأثير على سريان نهر النيل، والذي يمد 100 مليون مواطن مصري بالمياه.



