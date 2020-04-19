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ارتفاع أعداد وفيات كورونا في سويسرا إلى 1135 والإصابات إلى 27740

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 1135 والإصابات إلى 27740، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحية في سويسرا، قد سجلت سجلت في وقت سابق 1280 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وارتفع عدد الإصابات فيها إلى 27588 حالة.

 

وبدأ انتشار فيروس كوورنا في الصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي 2 مليون و182 ألف شخص، حول العالم، وقتل حوالي 145 ألف شخص.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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