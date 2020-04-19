محمد مصيلحي: سيسيه بـ 50 مليون ؟! "مع السلامة مش عايزينه"

أبدى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اندهاشه من الأرقام التي يتم نشرها مؤخرا على المواقع الرياضية بشأن سوق اللاعبين.





وقال مصيلحي عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أرى أخبار يتم نشرها برغبة الزمالك في الحصول على 50 مليون جنيها كقيمة لشراء سيسيه، لا أعلم أين عقل من يردد هذه الأخبار!"





وأفصح: "بكل تأكيد لا يوجد مجال لهذه الأرقام في ظل الاوضاع الراهنة، واذا كان وضع سيسيه المادي بهذا الشكل، "مع السلامة مش عايزينه".





وأردف: "الأزمة المالية سوف تعاني منها مصر خلال السنين الاربعة المقبلة وليس الان، اعتقد ان أسعار اللاعبين سوف تتأثر بشكل كبير ومن يقول غير ذلك فهو لا يفقه شىء".





وأكد: "بكل تأكيد سيكون هناك نظرة أخرى لعقود اللاعبين الحاليين في ظل الازمة المالية الموجودة في كل الأندية وليس الاتحاد السكندري فقط".





وتطرق للحديث عن الازمة المالية داخل الاتحاد السكندري وقال : "هدفنا في البداية هو رعاية الموظفين، خاصة مع المبادرة العظيمة التي قام بها الجهاز الفني واللاعبين.





وأضاف: "اللاعب الذي يحصل على الملايين بالتأكيد ليس هذا هو هدفنا الأول، فالأولية للأكثر احتياجاً".





وأكد: "سددنا 65% من مستحقات كل لاعب، وبالتأكيد في حالة عدم استكمال الدوري لن يكون هناك مستحقات لنسبة المشاركة".





وأردف: "لابد وان يكون هناك اتفاق بين الاندية، أرغب في عقد اجتماع مع رؤساء الاندية لمناقشة الأوضاع الفترة المقبلة، ولابد ان يعقد القائمين على الكرة في مصر ايضا جلسة مع رؤساء الاندية، ويجب أن ننحي اي مصالح شخصية جانباً في هذه الجلسة".



