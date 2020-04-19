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توريد 4 آلاف طن قمح قمح لصوامع الدقهلية

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد كشك
تتواصل عمليات توريد القمح إلى صوامع الدقهلية، لليوم الخامس على التوالى، حيث بلغت حتى اليوم الأحد، 4000 طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة.

وأكد المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة، أن الاستقبال بدأ في ٥ صوامع فقط، وهي صوامع سندوب سعة ٢٢٥ ألف طن وصوامع بهرند سعة ٢٠ ألف طن وصوامع شربين سعة ٦٠ ألف طن وصوامع ميت غمر سعة ٦٠ ألف طن وصوامع بنى عبيد سعة ١٠ ألف طن.

وأضاف أن باقي الصوامع والشون البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر، منها 20 شونة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع جاهزة لاستقبال الموردين تباعا.

وأكد أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كان أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لتوريد محصول القمح موسم 2020 برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولي المطاحن والرقابة على الصادرات والواردات وصيانة الحبوب والرقابة التموينية وبنك الائتمان الزراعي والسلامة والصحة المهنية للقيام باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح والتأكد من أن مناطق التخزين في كل المواقع صالحة وفقا للاشتراطات التخزينية اللازمة.

ومن جانبه، كشف المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة، أن عمليات التوريد تسير بسهولة ويسر وأنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى ٢٢٥ ألف طن، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت ٢٦٣ الف 323 فدانا ويبلغ متوسط توريد الفدان طن.

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