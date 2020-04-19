بدء موسم حصاد القمح بالإسكندرية.. و"التموين" تطهر الصوامع ضد كورونا



وصرح الدكتور مصطفى كامل بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن عدد المساحات المنزرعة لمحصول 69 ألفا و263 فدانا، وأن ما تم حصاده 735 فدانا، وتم توريد ألف و260 طن قمح، وأن الوزارة قد جعلت مدة توريد القمح 3 شهور فقط، ينتهي يوم 15 يوليو المقبل.





وعن تأثير فيروس كورونا على موسم توريد القمح، أوضح "بخشوان" أن الفيروس ليس له تأثير على حصاد القمح، وتقوم وزارة التموين برش وتطهير الصوامع التي سيخزن بداخلها القمح.





"التعليم": لا تغيير في آليات مشروعات البحث

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل "من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، وأن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، وتم نشرها على موقع الوزارة

وكل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة، مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلًا عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

وجميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية.

وقال الدكتور طارق شوقي في رسالة للطلاب وأولياء الأمور قائلًا: "نبذل أقصى مجهود لدينا ونعمل ليلًا ونهارًا للوصول إلى أبسط الطرق لتعليم الطلاب، وعليه فإن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يستغل الطلاب في المشروعات البحثية".

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي).





بدأت محافظة الإسكندرية موسم حصاد وتوريد القمح في المساحات المنزرعة في برج العرب، العامرية، خورشيد، والمعمورة، والذي يبدأ كل عام في يوم 15 أبريل.