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حقيقة اعتزال خالد النبوي بسبب بوستر "لما كنا صغيرين" (فيديو)

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي

أثار النجم خالد النبوي موجة غضب عارمة من قبل جمهوره بعدما هدد بإعلان اعتزاله الفن بسبب تصدر ريهام حجاج بوستر مسلسله الجديد "لما كنا صغيرين" والتي تصدرت فيه على النجمين محمود حميدة وخالد النبوي.

 

وبدأ الجمهور في انتقاد الفنان خالد النبوي بعد ظهوره خلف فنانة مازالت في بداية رحلتها الفنية، وسكوته عن ذالك وعدم ابداء أي اعتراض رغم دوره البارز في المسلسل وعدم كونه ضيف شرف ولكن ظهر غضب "النبوي" من خلال نشره ودعايته الدائمة لمسلسل "ممالك النار" رغم طرح البوستر الإعلاني لمسلسله الرمضاني "لما كنا صغيرين".

 

وظل خالد النبوي في حالة الصمت رغم الخلافات التي كانت تحدث سابقا بينه وبين عدد من الفنانين بسبب ترتيب الأسامي فقط على البرومو ومنهم منة شلبي في مسلسل "واحة الغروب"، والنجم أحمد السقا في فيلم "الديلر" عندما أصر "النبوي" إلى عدم تصدر اسم "السقا" قبله في برومو الفيلم.

 

ولكن قرر النجم خالد النبوي التحدث عن مشكلة البروستر والخروج عن صمته، حيث شارك منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذكر أنه لم يوافق على ما حدث من تصدر الفنانة ريهام حجاج البوستر أمامه والفنان محمود حميدة، ولكنه تحدث مع المنتج ووعده بتغيير البوستر واعتبر "النبوي" هذا بمثابة تشويه له ولمهنته ولعائلته مما اضطره إلى التهديد بالاعتزال قائلا "في النهايه أقول لمن يلوموني حبا،أو من تطاولوا كرها، خيرا، أو شرا،بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده. ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل".

 

و سرعان ما طرح المنتح أحمد عبد العاطي البوستر النهائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" والذي ظهرت فيه ريهام حجاج خلف النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة وذالك بعد البوست الذي نشره "النبوي بساعات قليلة ارضاء له.

 

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة والفنانة ريهام حجاج وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وسيتم عرضه بعد أيام قليلة في السباق الرمضاني الرمضاني المقبل، على قناة " dmc" وشبكة قنوات الحياة والتليفزيون المصري.

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