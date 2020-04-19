محافظ القاهرة يوزع المواد الغذائية على مليون أسرة محدودة الدخل

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ستقوم بتوزيع مواد غذائية أساسية على مليون أسرة من محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة، والأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، بالتنسيق مع مديرية تضامن القاهرة والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني تفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وجاء ذلك خلال الحفل الذي شهده المحافظ، لتوزيع عدد من السلع الغذائية على المستحقين بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحضور عز فرغل، رئيس الاتحاد وعدد من قيادات المحافظة.





وثمن المحافظ، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا خاصة جهود دعم الأسر فى مواجهة الأزمة التي سببها فيروس كورونا.





يذكر أن محافظة القاهرة قامت بتوزيع عدد كبير من المواد والسلع التموينية على الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا بالأسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة.





وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات إزالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.





وأكد المحافظ، في تصريحات اليوم الأحد، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وبدأت محافظة القاهرة، عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.





متابعة سير عملية صرف معاش تكافل وكرامة





وفي سياق آخر، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمس السبت، مكتبي بريد عين شمس والفجالة؛ لمتابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج معاش تكافل وكرامة، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 19 أبريل الجاري، والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكاتب البريد.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة وجود مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام وتطبيق كافة الإجراءات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.





حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية





كما قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



