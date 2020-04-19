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محافظ البحر الأحمر: الدفعة الثانية للعائدين من أمريكا غادرت الحجر الصحي

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:25 م
المحافظ
المحافظ
رقية جمال
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر: إن المجموعة الثانية من المصريين العائدين من الولايات المتحدة غادرت اليوم الحجر الصحي بمرسى علم. 

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن إقامة العائدون من الخارج بالمنشآت السياحية بمرسى علم جيدة، ولم تصل أي شكوى من الإقامة باستثناء شكوى المجموعة الأولى من العائدون من الخارج من ضعف إشارة الانترنت، وتم تركيب محطات تقوية لهم. 

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن هناك مجموعة ثالثة من المصريين العائدين من الخارج وصلت بالأمس مكونة من 204 فرد و12 طفل لمصريون عائدون من كندا.

ونوه بأنه بمجرد وصول الطائرة يتم تعقيم الحقائب واتخاذ الإجراءات المبدئية معهم متمثلة في قياسات درجات الحرارة، والكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا، وحال وجود حالات اشتباه يتم عزلها جانبًا، مع تعقيم أتوبيسات نقل العائدون من المطار للمنشأة السياحية.

تعافي 55 مصابا بكورونا وخروخهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ701 متعافيًا.

تسجيل إصابة 118 حالة بكورونا ووفاة 19

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

اجتماع مع الأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

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