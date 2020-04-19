محافظ البحر الأحمر: الدفعة الثانية للعائدين من أمريكا غادرت الحجر الصحي

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر: إن المجموعة الثانية من المصريين العائدين من الولايات المتحدة غادرت اليوم الحجر الصحي بمرسى علم.





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن إقامة العائدون من الخارج بالمنشآت السياحية بمرسى علم جيدة، ولم تصل أي شكوى من الإقامة باستثناء شكوى المجموعة الأولى من العائدون من الخارج من ضعف إشارة الانترنت، وتم تركيب محطات تقوية لهم.





وتابع محافظ البحر الأحمر، أن هناك مجموعة ثالثة من المصريين العائدين من الخارج وصلت بالأمس مكونة من 204 فرد و12 طفل لمصريون عائدون من كندا.





ونوه بأنه بمجرد وصول الطائرة يتم تعقيم الحقائب واتخاذ الإجراءات المبدئية معهم متمثلة في قياسات درجات الحرارة، والكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا، وحال وجود حالات اشتباه يتم عزلها جانبًا، مع تعقيم أتوبيسات نقل العائدون من المطار للمنشأة السياحية.



