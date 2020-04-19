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الموت يُفجع الفنانة نهال عنبر

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلنت مدربة الأسود والنمور الشهيرة أنوسة كوتة، عن وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

حيث كتبت أنوسة منشورًا قالت فيه: "خبر سييء وفاة الصديقة الجميلة بهرة عنبر أجمل واحدة في العالم وأخت الفنانة نهال عنبر، الله يرحمك ياحبيبتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

 

وفي سياق آخر تخوض الفنانة نهال عنبر السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى عمر، فاروق هاشم، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمود الليثي، محمد محمود، نهال عنبر.

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