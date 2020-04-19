"الغرياني" يطالب باقتحام المناطق غير الخاضعة لـ"الإخوان" واعتبارها غنائم حرب

طالب الصادق الغرياني مفتي حكومة فايز السراج، باقتحام المدن والمناطق غير الخاضعة لحكم الإخوان واعتبار الممتلكات العامة والخاصة فيها غنائم حرب لمن يصفهم بـ"الثوار".

وفي مارس 2017، بارك الغرياني الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة الهلال النفطي، داعياً أهالي أجدابيا وبنغازي ودرنة للانضمام للإرهابيين في مواجهة الجيش الليبي.

و لا يزال الغرياني يقدم نفسه كمفتٍ لليبيا عبر قناة التناصح الإخوانية التي تبث برامجها من تركيا بتمويل قطري، رغم قرار مجلس النواب الليبي بعزله في 2014.

وكان أبرز الفتاوى المثيرة للجدل للغرياني، اعتبار التفجيرات التي شهدها مجمع المحاكم في مصراتة أكتوبر 2017 أنه "غضب من الله لتراكم القضايا".

كما أصدر الصادق الغرياني، عبر إحدى القنوات الإخوانية، فتوى أباح فيها العمليات الإرهابية وتفجير الشباب أنفسهم ضد قوات الجيش الليبي.

وكان الغرياني (78 عاماً)، لم يراع حرمة الدم الليبي فسارع كعادته إلى التحريض على سفك الدماء "غير الإخوانية"، فلم يكن غريباً أن يصف القرى التي انتفضت لدعم الجيش الوطني الليبي بأن أهلها "كفرة وصهاينة وأعداء للإسلام".