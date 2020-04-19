سياسي فرنسي يفجر مفاجأة بشأن كيليان مبابي

فجر أحد السياسيين الفرنسيين مفاجأة من العيار الثقيل اليوم، بشأن النجم الفرنسي " كيليان مبابي " نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.





وكشف الفرنسي " دانيل كون بينديت " عضو البرلمان الأوروبي، أن القيمة التسويقية لمبابي قد تنخفض إلى 30 مليون جنيه إسترليني، بفضل الكارثة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية، بعد تفشي وباء كورونا المستجد، وفقاً لما أوردته صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.





ويعد مبابي أعلى لاعبي العالم حالياً من حيث القيمة التسويقية وفق شبكة " ترانسفير ماركت " حيث يصل سعره لنحو 189 مليون جنيه إسترليني، أي ما يوازي 200 مليون يورو.





وبحسب ما ورد عن بينديت، فإن مبابي قد تسقط قيمته التسويقية بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني، ليصبح متاحاً فقط بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 مليون جينه إسترليني، مما يفتح الباب لجميع الأندية لضمه.





وقال بينديت في تصريحات لشبكة " أويست فرانس " : "مبابي قد يكلف فقط 40 مليون يورو، ستكون أمام الأندية قواعد صارمة للشراء، وسيلتزم الجميع بسقف محدد للرواتب".





وكانت عدة مراصد قد توقعت إنخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوريات الخمس الكبرى بنسبة تتراوح بين 30% وحتى 40%.





ويعد مبابي هدفاً رئيسياً لناديي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في سوق الإنتقالات الصيفية.



