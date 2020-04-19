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حبس عاطل لشروعه في قتل بائع خبز في البساتين
الأحد 19/أبريل/2020 - 02:41 م
داليا عادل
قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل بائع خبز، وإصابته بذبح في الرقبة، بسبب مشاجرة بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الحادث، كما طالبت بالاستعلام عن حالة المجني عليه وإرسال تقرير وافٍ عن حالته الصحية تمهيدا للاستماع إلى أقواله.
وتلقى المقدم أحمد فرج، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا يفيد بوجود مشاجرة بين شخصين بشارع بدائرة القسم، أحدهما مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وآخر بالذراع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب بالاعتداء على بائع خبز بالشارع محل البلاغ قبل موعد حظر التجوال، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، وأحدث إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وآخر بالذراع.
وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
بـ"أسلحة نارية وذخائر".. سقوط أحد العناصر الإجرامية بالصف
وفي سياق منفصل، وفي ضربة أمنية لضباط أجهزة الأمن بالجيزة، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمركز الصف، جنوب المحافظة، وبحوزته 2 بندقية آلية وأجزاء أسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار.
وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستئذان النيابة العامة، أعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد علي، مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة.
وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 2 بندقية آلية، 7 خزينة بندقية آلية، 4 خزينة بندقية FN– 5 مقبض خشبي خاص بالبنادق الآلية، منظار، 450 طلقة مختلفة الأعيرة.
وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص.
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بـ" كوكتيل مخدرات وفرد خرطوش"... نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط واحدة من عصابات الكيف بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، عن قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة ضبط المتحري عنهما، وبدوره أعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة مأمورية لضبطهما، بعد استئذان النيابة العامة.
وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش من القبض عليهما وعُثر بحوزتهما 250 جرام لمخدر الحشيش، 84 قرص لعقار الترامادول المخدر، فرد خرطوش، 2طلقة لذات العيار، مبلغ مالي.
كما تمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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