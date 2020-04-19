حبس عاطل لشروعه في قتل بائع خبز في البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل بائع خبز، وإصابته بذبح في الرقبة، بسبب مشاجرة بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الحادث، كما طالبت بالاستعلام عن حالة المجني عليه وإرسال تقرير وافٍ عن حالته الصحية تمهيدا للاستماع إلى أقواله.





وتلقى المقدم أحمد فرج، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا يفيد بوجود مشاجرة بين شخصين بشارع بدائرة القسم، أحدهما مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وآخر بالذراع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب بالاعتداء على بائع خبز بالشارع محل البلاغ قبل موعد حظر التجوال، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، وأحدث إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وآخر بالذراع.





وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.



