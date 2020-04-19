شاهد.. بشرى سارة من الأرصاد للاستمتاع بشم النسيم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: إن طقس شم النسيم غدًا الاثنين، جميل وممتع، ودرجات الحرارة وإن كانت أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين إلا أن هناك نسمات من الهواء تجعلنا نشعر بجمال الربيع، ومن الممكن أن نستمتع بتلك المناسبة من الشرفات والمنازل في ظل إجراءات الحد من انتشار كورونا.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، الأحد، أن طقس اليوم وغدًا معتدل لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء، وبه نسمات هواء تجعلنا نستمتع بطقس الربيع.





ونوه بأن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر غير مؤثرة على الطرق، والملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط والأحمر.

وسيكون هناك موجة حارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء وترتفع درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تصل لـ 5-6، متوقع ان تتراوح بين 31-32 درجة مئوية على القاهرة نتيجة وجود منخفض جوي بالصحراء الغربية، والذي يجلب رياح جنوبية غربية قادمة من شرق ليبيا والصحراء الغربية، وتنحصر الأتربة العالقة وغير المؤثرة على الرؤية في غرب البلاد.

وأكد "شاهين"، أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن نسب الرطوبة المنخفضة تجعلنا لا نشعر باختناق الصيف، مناشدًا المواطنين بالحذر الشديد في تخفيف الملابس.



