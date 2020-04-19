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شاهد.. بشرى سارة من الأرصاد للاستمتاع بشم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: إن طقس شم النسيم غدًا الاثنين، جميل وممتع، ودرجات الحرارة وإن كانت أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين إلا أن هناك نسمات من الهواء تجعلنا نشعر بجمال الربيع، ومن الممكن أن نستمتع بتلك المناسبة من الشرفات والمنازل في ظل إجراءات الحد من انتشار كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، الأحد، أن طقس اليوم وغدًا معتدل لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء، وبه نسمات هواء تجعلنا نستمتع بطقس الربيع.

ونوه بأن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر غير مؤثرة على الطرق، والملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط والأحمر.
وسيكون هناك موجة حارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء وترتفع درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تصل لـ 5-6، متوقع ان تتراوح بين 31-32 درجة مئوية على القاهرة نتيجة وجود منخفض جوي بالصحراء الغربية، والذي يجلب رياح جنوبية غربية قادمة من شرق ليبيا والصحراء الغربية، وتنحصر الأتربة العالقة وغير المؤثرة على الرؤية في غرب البلاد.

وأكد "شاهين"، أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن نسب الرطوبة المنخفضة تجعلنا لا نشعر باختناق الصيف، مناشدًا المواطنين بالحذر الشديد في تخفيف الملابس. 


وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد علي كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 28 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمي 23 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمي 19 درجة والصغرى 15 درجة.

وسوهاج العظمي 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمي 31 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 10 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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طقس الغد شم النسيم الفجر الطقس

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