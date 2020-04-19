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الصحة السعودية: تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 9362 حالة.

وأضاف متحدث الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن المصابين الجدد 83% أجانب، و17% سعوديين.

وبين المتحدث أن المملكة سجلت 5 حالات وفاة جديدة، 4 منها في مكة، وواحدة في جدة.

وذكر أن إجمالي إصابات كورونا 9362 حالة بينها 7567 حالة نشطة منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة: "سجلنا في المملكة ١٠٨٨ حالة مؤكدة جديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و٨٣٪ لغير السعوديين".

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

ودعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.

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