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درة تعيش حالة حب والخطوبة بعد العيد.. تعرف على التفاصيل

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تعيش الفنانة درة، علاقة حب مع رجل أعمال شهير، ومن المفترض أن يعلن الثنائي عن علاقة حبهما بإقامة حفل "خطوبة" وسط حضور الأقارب والأهل وذلك عقب عيد الفطر المقبل.

 

وخضعت درة، مؤخرًا لجلسة تصوير داخل إحدى سيارات رجل الأعمال المذكور، كما يحرصا الثنائي على كتابة عبارات رومانسية لبعضهما البعض عبر السوشيال ميديا.

 

على صعيد آخر، كشفت درة عن عدم انتهائها من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل "الحرملك 2"، الذي يُعرض في شهر رمضان، لافتة إلى مفاجأة ستقدمها خلال شخصيتها في الجزء الجديد من المسلسل.

 

وقالت درة إنها تسعى إلى ملء وقتها بالفعاليات في هذه الفترة خلال بقائها في المنزل بسبب جائحة كورونا، مشيرة في حديثها إلى برنامج Be My Guest الذي أجري عبر "سكايب"، إلى أنها تقوم ببعض النشاطات مثل الطبخ والقراءة ومشاهدة الفيديوهات.


درة تعيش حالة حب والخطوبة بعد العيد.. تعرف على التفاصيل
درة تعيش حالة حب والخطوبة بعد العيد.. تعرف على التفاصيل
درة تعيش حالة حب والخطوبة بعد العيد.. تعرف على التفاصيل
درة تعيش حالة حب والخطوبة بعد العيد.. تعرف على التفاصيل
درة تعيش حالة حب والخطوبة بعد العيد.. تعرف على التفاصيل
درة تعيش حالة حب والخطوبة بعد العيد.. تعرف على التفاصيل

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