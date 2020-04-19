غرفة صناعة الحبوب: مخزون الأرز يكفي احتياجات السوق حتى نوفمبر 2021

قال رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب المصرية اليوم إن مخزون الأرز يكفي احتياجات السوق المحلية حتى نوفمبر 2021.









ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رجب شحاتة رئيس الشعبة قوله إن من المتوقع استلام نحو 3 ملايين طن من الأرز الأبيض خلال موسم حصاد المحصول الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.





وأضاف أن المحصول الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجي من الأرز لفترات طويلة، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية.

تتبع غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية.