فنانة مغربية تطلق أغنية لمواجهة خطر كورونا

أطلقت الفنانة المغربية بشرى المستظرف، المعروفة بالاسم الفني " Bouchra ELM"، عملا فنيا جديدة، على موقع اليوتوب بعنوان "كَلسو في الدار"، وذلك لتشجيع المغاربة على المكوث في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورنا المسجد "كوفيد 19"، والالتزام بالإجراءات التي أخذها المغرب بعد فرض حالة الطوارئ الصحية.

واختار فريق العمل الفني أقوى الفيديوهات المؤثرة التي تمت فيها الدعوة إلى البقاء في المنزل، وهي الرسالة التي جاءت على لسان المواطن العادي، والطبيبة، ورجال الأمن، والهدف واحد واحد "كَلسو في الدار".

وكشفت Boucha ELM :"العمل تم إنجازه عن بُعد، سواء التسجيل أو تصوير الفيديو، وجميع المراحل. الأغنية تحمل رسالة هادفة ندعو من خلالها المواطنين إلى الجلوس في المنزل لحماية أنفسهم، والناس الذين يحبون وبلدنا المغرب. فأحسن ما يمكن القيام به خلال هذه الفترة هو البقاء في بيوتنا إلى أن يمر الوباء، ونعود إلى حياتنا الطبيعية، والفرج قريب ان شاء الله".

العمل هو من إخراج جريد عبد الله، وكلمات وألحان، أسامة عبو، وتوزيع، مايسترو ميكس، وإدارة فنية مفيد السباعي، وشارك فيه العديد من الوجوه المعروفة مثل الإعلامي منتصر عبد الله وأحمد شوقي، وخالد سلام، وعثمان آش كاين، وعادل بابل، منصور عبد الرحمن وسفيان البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن المغنية بشرى اشتهرت مؤخرا بأداء أغنية "wa la vie" التي حققت نجاحا كبيرا في المغرب وخارجه، وتصدرت المراتب الأولى في ترتيب أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع اليوتوب.