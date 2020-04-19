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تطور جديد في ملف رمضان صبحي مع الأهلي

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:50 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
اتخذ النادي الأهلي قرارا جديدا بشأن رمضان صبحي  نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي بشكل نهائي من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قد أكد على رغبته في استكمال تجربة الاحتراف في الخارج.

ولكن أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات تليفزيوينة أن النادي سيبدأ في التفاوض مع نادي هيدرسفيلد لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.

وقرر هيدرسفيلد تخفيض قيمة بيع رمضان صبحي في الصيف القادم من 9 مليون جنية إسترليني إلى 5 مليون جنية إسترليني.

ويمتلك رمضان صبحي العديد من العروض الخارجية من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإماراتي.

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