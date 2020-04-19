"ترامب" يجتمع مع كبرى شركات النفط لمناقشة هبوط الأسعار





اجتمع الرئيس دونالد ترمب مع رؤساء شركات النفط الأمريكية الكبرى في البيت الأبيض لمناقشة هبوط تاريخي في أسعار الخام يهدد أنشطتهم، ناتج عن تفشي فيروس كورونا.









وقبيل بدء المحادثات، قال ترامب للصحفيين وقد أحاط به وزراء ومشرعين من ولايات نفطية ورؤساء شركة نفطية كبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون وكونتيننتال ريسورسز "سنجتاز هذا المأزق وسنستعيد نشاط قطاعنا للطاقة".

وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة قد تعرض سبلا لمساعدة صناعة النفط على تجاوز الأزمة، بما في ذلك فرض رسوم استيراد على النفط الخام الأجنبي أو تيسير القواعد التنظيمية لتصدير الشحنات.









ولم يؤكد البلدان الخطة لكنهما قالا إنهما مستعدان لمناقشة سبل لتحقيق استقرار السوق مع منتجين نفطيين عالميين كبار آخرين.









وأصبحت الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية أكبر منتج للنفط في العالم، وهو ما يضعها أحيانا في منافسة مع روسيا ودول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حتى مع فرض واشنطن عقوبات على عضوين بالمنظمة هما فنزويلا وإيران.