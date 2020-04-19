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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية شرق مصراتة

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:59 م
سقوط طائرة - أرشيفية
سقوط طائرة - أرشيفية
وكالات

أسقطت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تركية شرق مصراتة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لهاز

 

وقد أسقط الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق طائرة تركية مسيرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، كما أسقط 4 طائرات تركية مسيرة خلال أقل من 24 ساعة في مناطق بني وليد، وترهونة شرقي العاصمة طرابلس.

 

وفي بيان لشعبة الإعلام الحربي، قالت فيه إن الدفاع الجوي أسقط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة. 

 

وأضافت في البيان، أنها أسقطت ٣ مسيرات تركية أخرى، الأولى حاولت الإغارة على مواقعٍ للوحدات العسكرية في ترهونة صباح الجمعة، أما الأخريان فأسقطهما الجيش قرب بني وليد إحداهما في منطقة نسمة، والثانية في منطقة وادي الدينار.

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ليبيا تركيا الجيش الليبي اسقاط طائرة

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