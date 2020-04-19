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17 مليار دولار خسار في مبيعات الشركات اليابانية بسبب كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
كشف مركز أبحاث خاص ، أن الشركات المدرجة في اليابان تتوقع محو قرابة 17 مليار دولار من المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تعطل سلاسل الإمدادات وحظر السفر ومطالبة الحكومة بإغلاق بعض العمليات.


وبحسب "رويترز"، أوضح مركز "طوكيو شوكو" للأبحاث في تقريره، أن من بين الشركات المدرجة في اليابان البالغ عددها 3778 شركة، فإن 36.7 في المائة منها أفصحت عن معلومات بشأن تأثير التفشي في عملياتها حتى أمس الأول.


وأضاف أن "من بين الشركات التي أفصحت عن المعلومات، عدلت 240 شركة نزولا تقديراتها للمبيعات بإجمالي 1.8 تريليون ين "16.71 مليار دولار" وتوقعات صافي الربح بواقع 1.48 تريليون ين". وقال التقرير، "إن نحو 40 في المائة من تلك هي شركات تصنيع تضررت بفعل تعطل سلاسل الإمدادات وانخفاض المبيعات، بينما كانت نحو 35 في المائة من الشركات تعمل في قطاعي الخدمات والتجزئة وعانت ضعف الاستهلاك".



ولم تتمكن 510 شركات أخرى من تقديم تقديرات بشأن حجم التأثير المحتمل للجائحة في أرباحها، وأضاف التقرير أن "عددا متزايدا من الشركات أرجأ إعلانات أرباحه بسبب الجائحة ليبلغ الإجمالي 54 حتى الآن".


وفي ظل تسجيل تسعة آلاف حالة إصابة ونحو 200 حالة وفاة في أنحاء البلاد.


وفي سياق اخر ، ستقدم اليابان مبلغ 100 ألف ين (930 دولار) لكل مواطن، حسبما أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي أمس ، في إطار الإجراءات لاحتواء انعكاسات فيروس كورونا .


وقال آبي، "نتحرك بسرعة لتسليم المبلغ النقدي للأشخاص جميعهم"، وذلك في مؤتمر صحافي متلفز لشرح قراره تمديد حالة الطوارئ العامة.


وكانت خطة أولى، تقضي بتقديم مبلغ يفوق ذلك بثلاث مرات للعائلات التي تراجعت مداخليها بسبب الفيروس، ولكن تم التخلي عنها واعتذر آبي عن الإرباك.

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