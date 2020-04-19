ضبط 1.250 طن أسماك مملحة فاسدة بعابدين

تمكنت قوات أمن القاهرة، من ضبط 1.250 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المحال، قبل طرحها وتداولها بالأسواق، بمنطقة عابدين.





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام مالك محل لتجارة الأسماك المملحة كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بحيازة كميات من الأسماك المملحة المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.





ويأتي ذلك بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المتحرى عنه، وضبط كمية قدرها 1.250 طن أسماك ممُلحة و1.150 طن سردين و100 كيلو جرام فسيخ"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والإتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







