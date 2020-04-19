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اعرف الآن خطوات الدخول على المكتبة الرقمية التعليمية لأعداد بحث للطلاب study.ekb.eg وزارة التربية والتعليم مشروع البحث

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:16 م
المكتبة الرقمية التعليمية
المكتبة الرقمية التعليمية

اعرف الآن خطوات الدخول على المكتبة الرقمية التعليمية لأعداد بحث للطلاب study.ekb.eg وزارة التربية والتعليم مشروع البحث

المكتبة الرقمية | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية خلال السطور التالية رابط منصة المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم، والتي يمكن من خلالها لطلاب المراحل التعليمية المختلفة زيارتها والتسجيل عليها من خلال إنشاء حساب خاص للطالب لإمكانية الاستعانة بها خلال اعداد محتوى لمشروع البحث المكلفين به من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، كما لجأت الوزارة تلك الخطوة الآولى والفريدة من نوعها بسبب تعليق الدراسة بالمدارس لتفشي فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

المكتبة الرقمية study.ekb.eg
وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم، منصة المكتبة الرقمية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع بنك المعرفة أمام الطلاب مجانًا للإستعان بها أثناء أعداد مشروع البحث وتطبيق نظام التعليم عن بعد، عقب القرار الجمهوري بشأن تعليق الدراسة بالمدارس؛ وليتمكن الطلاب من الإطلاع على محتوى معرفي إلكتروني واسع من أكثر من مصدر وناشر معرفي مصري وعالمي، كما يعتمد الطلاب بمختلف المراحل التعليمية على هذا المحتوى في أبحاثهم واثناء دراستهم خاصه وأنه يحل محل الكتب الدراسية الآن.

رابط المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم
وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن المكتبة الرقيمة (المذاكرة الرقمية) تضم جميع المواد الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما يمكن لجميع الطلاب الدخول والتسجيل عليها من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا)، وعند الدخول للمكتبة والضغط على ذاكر الآن في أسفل الجانب الأيمن للصفحة، تتحول إلى صفحة أخرى تطلب اختيار المادة التي ينوي الطالب مذاكرتها أو الإطلاع على محتواها الرقمي لإعداد مشروع البحث الخاص به.

خطوات عمل مشروع البحث على المكتبة الرقمية study.ekb.eg
- يقوم الطالب بالضغط على الرابط التالي للمكتبه الرقمية (من هنا).

- كما يقوم الطالب بالضغط على ذاكر الآن.

- يتطلع  الطالب إلى أعلى يمين الصفحة حيث تظهر الموضوعات المتعلقة بالبحث الخاص بالطالب والمقرر عليه تنفيذه.

- ثم يختار الطالب مايناسبه من مواد علمية لعمل مشروع البحث.

اعرف الآن خطوات الدخول على المكتبة الرقمية التعليمية لأعداد بحث للطلاب study.ekb.eg وزارة التربية والتعليم مشروع البحث

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