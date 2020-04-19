برشلونة يضحى بـ3 لاعبين لضم نيمار

يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وسيطلب نادي باريس سان جيرمان مبلغ ضخم للموافقة على رحيل نيمار في الصيف القادم حسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية.





ولكن أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة لن يتمكن من دفع المبلغ الذي سيطلبه النادي الباريسي لبيع نيمار بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا.





وكشفت الصحيفة أن البارسا ينوي إدراج 3 لاعبين من الفريق ضمن صفقة نيمار وهم عثمان ديمبلي وجان كلير توديبو وصامويل أومتيتي.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة سيتقدم بعرضه الرسمي لضم نيمار خلال الفترة القادمة لمحاولة إنهاء الصفقة في وقت مبكر.



