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الصادق الغرياني.. عراب الإرهاب وسلاح الإخوان في ليبيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:19 م
الغرياني
الغرياني
وكالات

يواصل مفتي تنظيم الإخوان وعراب الإرهاب في ليبيا صادق الغرياني، إصدار فتاوى مضللة لدعم الجماعات والميليشيات المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي، وآخرها يمس ركنا ثابتا وأصيلا من الدين الإسلامي.

 

وكان عراب الإرهاب، شرع استهداف قوات الجيش الوطني الليبي بالعمليات الإرهابية الإنتحارية، على طريقة داعش والقاعدة .

 

والجدير بالذكر أن الغرياني من سكان ضاحية تاجوراء في طرابلس، أصول عائلته ترجع قرية انطاطات قرب مدينة غريان في الجبل الغربي، تخرج من جامعة محمد بن علي السنوسي كلية الشريعة عام 1969، في البيضاء، ليبيا. عين معيدا في الجامعة عام 1970.

 

خرج الغرياني، على التلفزيون بعد اندلاع احداث 17 فبراير وخروج مظاهرات معارضة لحكم معمر القذافي وسقوط عدد من المدن بيد المعارضين آنذاك، وطالب من الليبين الوقوف ضد القذافي، حيث افتي بالجهاد ضد كنائب العقيد معمر القذافي.

 

وفي وقت سابق، قد أفتى عراب الإرهاب بعدم تكرار أداء فريضة الحج والعمرة لمن أداهما، داعيا لتوجيه نفقات الحج والعمرة للميليشيات المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.

 

وأثارت فتوى الغرياني، الاستهجان والسخرية، تضاف لسابقاتها من فتاوى التضليل، فقد دعا من قبل لإخراج زكاة المال للميليشيات المسلحة في طرابلس.

 

ومن بين فتاوى الغرياني المضللة السابقة، واحدة بإهدار دم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وجنوده، وفتوى أخرى باعتبار القتال ضد الجيش الوطني الليبي "جهادا".

 

وفي الوقت الذي يدعو فيه الغرياني لقتال الجيش الوطني الذي يتصدى للإرهاب، يشيد ويفاخر بما تقدمه قطر من دعم للإرهاب والإرهابيين.

 

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