كوريا الشمالية تنفي إرسال زعيمها رسالة إلى "ترامب"

نفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أنها أرسلت رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في بيان: "لا يمكننا معرفة ما إذا كان الرئيس الأمريكي يشير إلى الرسائل المتبادلة في الماضي لكن قيادتنا العليا لم ترسل أبدًا أي رسالة إلى الرئيس الأمريكي."، كما أوردت وكالة "رويترز".





في أواخر مارس، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، أن الرئيس الأمريكي أرسل رسالة إلى كيم جونج أون، أعرب فيها عن رغبته في التعاون مع بيونج يانج في مجال تدابير مكافحة الأوبئة.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيجاز لقوة مهام مكافحة فيروسات كورونا في البيت الأبيض يوم السبت، إن علاقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كانت "جيدة"، مضيفًا، أن الولايات المتحدة ستكون في حالة حرب مع كوريا الشمالية لو لم يفز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وعلق "ترامب"، على التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرًا: "أرى أنهم اختبروا صواريخ قصيرة المدى، لكنهم يفعلون ذلك منذ وقت طويل.. تلقيت مؤخرًا مذكرة جيدة منه (كيم) وأعتقد أن كل شيء تمام لدينا".





وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، أعرب فيها عن استعداد واشنطن للتعاون مع بيونغ يانغ في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكانت كوريا الشمالية، قد أطلقت أوائل الأسبوع الجاري عدة قذائف باتجاه بحر اليابان، ويعتقد أنها صواريخ مجنحة قصيرة المدى.







