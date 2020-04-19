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فضل الله يطرح كتابه الأول "الرياضة 2050"

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

طرح الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضى الدولى، كتابه الأول تحت عنوان "الرياضة 2050"، من النجاح إلى العظمة خلال الثلاثين عامًا المقبلة.

الكتاب هو الأول من نوعه الذى يناقش مستقبل الرياضة بشكل علمى وكيفية الوصول إلى العالمية لأن الرياضة أصبحت قيمة للدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتعليميا وصحيا، الرياضة قيمة للإنسان، لأخلاقه، لأفكاره، لطموحاته، لأحلامه، الرياضة قيمة للشعوب نحو التسامح والتآخى، الرياضة قيمة كــفـكر وكنهج، الرياضة المصرية تحتاج أن ندرك قيمتها.

الدكتور محمد فضل الله حرص على تدوين إهداء في صدر كتابه الجديد، موجهًا لوالديه رحمهما الله، فيما جاء الغلاف المميز للكتاب من تصميم الفنانة الشابة روان فضل الله.

وفى تصريح للمؤلف الدكتور فضل الله بعد إصدار كتابه الأول الذى يمثل العدد الأول من سلسلة بعنوان " الرياضة واستشراف المستقبل" أكد على سعادته بالكتاب لأنه وضع فيه خلاصة خبراته التى استقاها من تجارب عايشها بنفسه في أوروبا ورسم من خلاله طريق النهوض بالرياضة المصرية ووصولها إلى المكانة العالمية التى تستحقها. 

واختتم أن الرياضة المصرية تحتاج إلى تحديث أفكارها، وإعادة هيكلتها وتطوير سياستها، مؤكدا أن الرياضة المصرية تحتاج إلى القيمة.

جدير بالذكر أن الكتاب طبع بمطابع مؤسسة روزاليوسف الصحفية ويباع في مكتبات روزاليوسف.

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