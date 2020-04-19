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"المواصفات والجودة" تشيد بدور المنظمة العربية للتنمية الصناعية في مواجهة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:15 م
المنطمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
المنطمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

أعلن المهندس  أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة اتاحة المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات المعدات والمستلزمات الطبية على المنصة التفاعلية لمشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وذلك فى إطار التعاون العربي المشترك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على القطاع الصناعي فى الدول العربية.

وأشار عفيفي إلى أن المنصة التفاعلية العربية الموحدة للمواصفات تسهم في الاستفادة من المواصفات القياسية العربية في اعداد وتحديث وتطوير مواصفاتها الوطنية فى مجالات انتاج المعدات والمستلزمات الطبية وتوفير احتياجات المصنعين والمختبرات والجهات المعنية بهذه المجالات، مشيراً الى ان المنصة تتيح حالياً بجانب المواصفات المصرية المواصفات القياسية اللبنانية كما يجرى التتنسيق مع للجمعية الامريكية للفحص والمواد لإتاحة المواصفات القياسية الخاصة بها على المنصة العربية.

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى انه تم نشر 5 مواصفات قياسية مصرية على المنصة التفاعلية العربية تضمنت مواصفات منتجات الكحول الايثيلي والقفازات المطاطية المستخدمة فى الاغراض الطبية والقفازات الطبية المصنوعة من لاتكس المطاط أو محلول المطاط والترمومترات الطبية الكهربائية.
 
وفى نفس السياق قال  عفيفي إن قرار المنظمة الدولية للتقييس (إيزو) بإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي ومكوناتها ونظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإرشادات لاستدامة العمل بقطاعات الإنتاج يمكن الاستفادة منه في الارتقاء بالصناعات الطبية المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا ًإلى أنه تمت إتاحة هذه المواصفات لمجتمع الأعمال في مصر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة.

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مواصفات التصنيع المواصفات والجودة المواصفات القياسية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اجهزة التنفس الصناعي

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