احذر وامتنع عن قيادة السيارة عند إصابتك بالانفلونزا.. لهذا السبب!

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني السائقين من قيادة السيارة في حال إصابتهم بالإنفلونزا لتجنب وقوع الحوادث.





وقالت الهيئة الألمانية، أن السائقين عندما يصابون بنزلة برد ويقومون بالعطس فجأة يغلقون اعينهم بشكل لا إرادي مما تنعدم رؤية الطريق ويسهل تعرضهم للحوادث.





وأكدت أن أدوية علاج نزلة البرد والإنفلونزا تحد من القدرة على القيادة؛ وذلك بسبب آثارها الجانبية المتمثلة في تأخر ردة الفعل والدوار والتعب واضطرابات الرؤية، ما يرفع خطر وقوع حادث.​