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حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الوداد البيضاوي

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع أشرف داري مدافع نادي الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ونفى النادي الأبيض كل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة مؤكدا أن الفريق ليس لديه أي نية في التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم مركز الدفاع في الفريق في الموسم القادم.

 

ويفضل نادي الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور نجم نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

 

وكان مسئولو القلعة البيضاء قد دخلوا في مفاوضات بالفعل مع أحمد أيمن خلال الفترة الماضية وأبدى اللاعب موافقته على الانضمام إلى الفريق ويتبقى إنهاء الصفقة مع إدارة بيراميدز.

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