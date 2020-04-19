فيجو: كان يجب على الملكي ضم هالاند قبل دورتموند

شدد البرتغالي لويس فيجو نجم ريال مدريد السابق على أن إدارة النادي الملكي كان يجب عليها التعاقد مع نجم الهجوم النرويجي إيرلنج هالاند قبل أن يحصل عليه بروسيا دورتموند.





وأفادت التقارير الصحفية الإسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بضم إيرلنج هالاند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تألقه اللافت منذ انتقاله إلى بروسيا دورتموند.





وأكدت التقارير الصحفية أن كلا من ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سيتنافسان بشراسة على ضم النجم النرويجي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال فيجو في تصريحات نقلتها فضائية موفي ستار الإسبانية :"كان يجب أن يوقع ريال مدريد مع هالاند قبل بروسيا دورتموند، لقد سجل العديد من الأهداف وهو مستعد للقيام بأشياء عظيمة".