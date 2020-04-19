صحيفة: الإمارات قدمت نموذجاً مبهراً للعالم في مواجهة "كورونا"





قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، تحت عنوان "القادم دائماً أفضل وأسعد"، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت للعالم نموذجاً مبهراً في مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وتابعت الصحيفة الإماراتية: وأن كل ذلك بفضل الله ثم بتوجيهات قيادتها الرشيدة وإدارتها للأزمة، والتي شهد لها العالم بأنها النموذج والقدوة في التعامل الناجح مع الأزمات والتعاطي معها بأسلوب يتسم بالكفاءة مدعوماً بقرارات قائمة على الدليل والبرهان العلمي، وكوادر بشرية هي من الأفضل على مستوى العالم، واستراتيجيات عمل تستند إلى الرصد والتحليل والتقييم الدقيق لأبعاد الموقف وفق أسس معيارية عالمية.





وأضافت: أن الإمارات التي أشادت منظمة الصحة العالمية بأداء حكومتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا داخل حدودها وخارجها ضربت نموذجاً رائداً في إدارة الأزمة دون ارتباك أو خسائر فادحة أو تعطيل وشلل لمناحي الحياة في الدولة، في وقت سقطت فيه دول متقدمة في الاختبار، الأمر الذي يؤكد أن الإمارات تدير الأزمة وفق منهج مدروس.





وذكرت أنه عندما تقول دولة الإمارات إن "الأمور تحت السيطرة"، فهو ليس شعارات للدعاية ولا كلاماً لمجرد الطمأنة، بل هو واقع يشهده الجميع، وقد قدمت دبي من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ودورها المحوري في تنسيق الإجراءات الاحترازية على مستوى دولة الإمارات وبين مختلف الأجهزة المعنية فيها، جهوداً كبيرة كان لها عظيم الأثر على امتداد الدولة.



