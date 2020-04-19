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بلدية غرب الدمام تغلق مطعمين لعدم اتباع إجراءات كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قامت بلدية غرب الدمام، اليوم الأحد، بإغلاق مطعمين لعدم أخذ الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعدم العمل عن طريق تطبيقات التوصيل المنزلي.

وكان قد أشارت إلى تكثيف حملاتها على المخابز للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، ومتابعة سوق الخضار والفواكة حيث تقوم إدارة الأسواق بجولات هناك ؛لمتابعة أعمال التنظيف وتنظيم البسطات ومنع البيع العشوائي بالسوق وإغلاف الخضار والفواكة التي تظهر عليها علامات التلف.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 9362 حالة.

وأضاف متحدث الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن المصابين الجدد 83% أجانب، و17% سعوديين.

وبين المتحدث أن المملكة سجلت 5 حالات وفاة جديدة، 4 منها في مكة، وواحدة في جدة.

وذكر أن إجمالي إصابات كورونا 9362 حالة بينها 7567 حالة نشطة منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

أوضح متحدث وزارة الصحة: "سجلنا في المملكة ١٠٨٨ حالة مؤكدة جديدة، موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و٨٣٪ لغير السعوديين".

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

ودعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.

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