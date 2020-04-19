أغلى 5 لاعبين عرب على مر التاريخ

في ظل توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم يتحدد حتى الآن موعد لاستئناف أي منهم، وكل ما يشاع هو مجرد توقعات أو مقترحات، والفيصل في هذا الأمر هو تطور الحالة الصحية في العالم أجمع.





يقدم لكم الفجر الرياضي قائمة بأغلى خمسة لاعبين عرب على مر التاريخ منذ نشاة كرة القدم وحتى الآن، والتي تشهد تواجد كبير للمغاربة والجزائريين في المقدمة.





يأتي في المرتبة الأولى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي انتقل من ليستر سيتي، في عام 2018، وبلغت قيمة الصفقة 67 مليونا و800 ألف يورو.





بينما يحتل المرتبة الثانية الملك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والذي انتقل إليه قادما من روما الإيطالي بقيمة 42 مليون يورو.





أما المغربي حكيم زياش والذي انتقل من أجاكس إلى تشيلسي في فبراير الماضي 2020، بقيمة الصفقة 40 مليون يورو، ويحتل المرتبة الرابعة الجزائري إسلام سليماني عندما انتقل من سبورتينج لشبونة إلى ليستر سيتي في عام 2016، بقيمة 30 مليونا و500 ألف يورو.





وفي المركز الخامس يتواجد المغربي المهدي بن عطية عندما انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من روما عام 2014، بقيمة 28 مليون يورو.