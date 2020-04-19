بعد ظهور 12 حالة.. عزل صحي في كفر جعفر بالغربية

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قرر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، فرض عزل كامل للقرية بعد إصابة 12 حالة بفيروس كورونا، مع فرض كردونات صحية وتنبيه أهالي القرية بعدم الاقتراب أو الوصول إلى تلك المنطقة.



كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة بتقديم كافة الخدمات الصحية وعمل حصر شامل وفحوص طبية متعددة لجميع الأشخاص المخالطين لتلك الحالات.



وأشار محافظ الغربية في تعليماته إلى أهمية توفير كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية والمستلزمات الطبية من ماسكات وكواشف حرارية وقفازات أيدي لتوزيعها على الأسر والعائلات القرية فضلا عن تطبيق قواعد عدم الزحام والتكدس فى الأسواق الشعبية وأمام أبواب المؤسسات والمصالح الحكومية لتأمين أرواح المواطنين



وكانت الإدارة الصحية بمركز بسيون بمحافظة الغربية قد أعلنت عن ارتفاع الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 12 حالة.



وأشار مصدر داخل مديرية الصحة بالغربية عن صدور قرار عزل صحي القرية بالكامل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وطالب الإدارة الصحية ببسيون الأهالي الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا الضرورة القصوى، مع ضرورة تطهير المنازل والمحالات وأماكن التواجد باستمرار.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.



3032 إصابة بـ"كورونا"



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.