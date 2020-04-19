بعد اهتمام فناربخشة التركي بالتعاقد معه.. كشف حساب لوشيسكو مع الهلال السعودي

يعيش العالم في الوقت الحالي فترة من الملل وخاصة بسبب توقف الأنشطة الرياضية في دول كثر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولم يحدد حتى الآن موعد عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتصدر الهلال جدول ترتيبه برصيد 51 نقطة، ويشوبه الكثير من الغموض.

قبل توقف النشاط الرياضي اختتم الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المنافسات بتعادل إيجابي بهدف أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين جعله يقلص الفارق بينه وبين النصر ليكون 6 نقاط فقط ليقرب العالمي رويدا رويدا من استعادة اللقب.

وبشكل عام قاد الهلال في 39 مباراة، فاز في 27مباراة، وخسر 5 لقاءات، وتعادل في 7 آخرين، فيما استطاع لاعبوه أن يسجلوا 97 هدف، ودخل مرماه 49 هدف، خلال جميع المنافسات.

لوشيسكو استطاع أن يحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، فيما حصل على المركز الرابع في كأس العالم للأندية، ووصل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ولا زالت الأمور معلقة بسبب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يسير بشكل مميز في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لهذا العام إذ أنه حقق الفوز في الجولتين الملعوبتين حتى الآن.

جدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة ترددت أنباء عن اهتمام نادي فناربخشة التركي للتعاقد مع المدرب الروماني نهاية الموسم الجاري، بحسب ما نشرته التقارير الصحفية التركية.