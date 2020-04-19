بعد تصريحاتها الأخيرة عن عمرو دياب.. دينا الشربيني مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 19 من إبريل لعام 2020، وهذا بعد تصريحاتها الأخيرة عن الهضبة عمرو دياب.





وقالت دينا الشربيني إنها لا تستطيع التحدث كثيرا عن عمرو دياب نظرا لكونه قيمة فنية رائعة، مضيفة "مبعرفش أديله جحمة.. هو فيه أحلى من كده".





وأكدت دينا الشربيني أن عمرو دياب رقم واحد في الشرق الأوسط، ومطرب ناجح منذ 30 عاما، وأنه يعشق عمله كثيرا، قائلة " لما يحط إيده في حاجة بتطلع رائعة".





وخلال تصريحات تلفزيونية، أكدت دينا الشربيني، أن عمرو دياب يتخذ الإجراءات الوقائية هذه الفترة حفاظا على نفسه من فيروس كورونا.





وعن مساعدتها في اختيار أعمالها التلفزيونية، أعلنت أنه يساعدها في اختياراتها، قائلة " دايما بيساعدني في شغلي واختياراتي".



