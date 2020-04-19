بالمستندات- خطاب "فيفا" إلى الأهلي برفض شكواه ضد عبد الله السعيد

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشكوى الاي قدمها النادي الأهلي ضد عبد الله السعيد لاعب النادي الأحمر السابق والحالي لبيراميدز والذي يطلب فيه الحصول على مبلغ ٢ مليون دولار من اللاعب.‬





‫وكان الأهلي قد تقدم بشكوى ضد السعيد في الفيفا بعد إخلاله ببنود العقد الموقع بينه وبين نادي أهلي جدة السعودي والذي يتضمن عدم الانتقال إلى أي ناد مصري، وفي حال الإخلال بهذا البند يلزم اللاعب بدفع مبلغ قيمته ٢ مليون دولار.‬





‫وحصل موقع الفجر على نسخة من الخطاب الذي أسله الاتحاد الدولي إلى الأهلي والذي جاء فيه :"‬

‫تم شكوى المدعي النادي الأهلي ضد عبد الله السعيد".‬

‫وأضاف :"يتحمل الأهلي مبلغ ٢٠ ألف فرانك سويسري، حيث قام بسداد ٥٠٠٠ فرانك سويسري ويتبقى ١٥ افف سويسري يقوم بسدادها.‬





‫وتابع سيتم إرسال حيثيات الحكم إلى الطرف الذي يطلب ذلك، في غضون ١٠ أيام وفي حال عدم طلبه يفقد الأطراف حقهم في تقديم الاستئناف ويصبح القرار نهائيا وملزما".‬



















