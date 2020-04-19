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الإمارات.. الهلال الأحمر يتكفل برعاية جميع أسر المتوفين بـ"كورونا"

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأحد، أنها "بصدد كفالة ورعاية جميع أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" من جميع الجنسيات في الدولة"، ويأتي ذلك ضمن مبادرة "أنتم بين أهلكم" التي تتضمن عدداً من المحاور الحيوية وتعزز برامج الهيئة في مجال الخدمات المجتمعية.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، على أن ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، يتابع مبادرات الهيئة المتعلقة بالحد من فيروس كورونا، ويوجه بتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وتقديم سبل الدعم والمساندة كافة لأسر ضحايا كورونا.

وقال الفلاحيإن هذه المبادرة تجسّد حرص الهيئة على مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب كورونا والوقوف بجانبها في ظروفها الراهنة، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها، والآثار التي خلفتها على حياة بعض الأسر.

ولفت إلى أن الهيئة ستوفر المتطلبات كافة التي تحتاجها تلك الأسر وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها.

كما أوضح أن الهيئة شرعت في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بموضوع الكفالات وبدأت بالتعاون مع الجهات المختصة حصر الضحايا والمتوفين على مستوى الدولة والتواصل مع أسرهم ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والتعرف على احتياجاتهم في المجالات المعيشية والصحية والتعليمية، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد وضع آلية مرنة لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات أسر المتوفين وتلبيتها على الفور.

وقال أمين عام الهلال الأحمر: إن "الهيئة لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق أهداف المبادرة الإنسانية وإظهار أكبر قدر من التضامن مع أسر ضحايا فيروس كورونا، ومساعدتهم على تخطي الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فقدهم الجلل".

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