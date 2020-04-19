هولندا تبلغ عن أدنى معدل للوفيات اليومية في 3 أسابيع

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع 83 حالة، وهو أقل زيادة يومية يتم الإبلاغ عنها منذ 26 مارس.





ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بين الأشخاص المعروف أنهم مصابون بفيروس كورونا الجديد إلى 3،684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بمقدار 1،066 إلى 32،655، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، يوم السبت، بأن السلطات الصحية في هولندا أعلنت عن 142 وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.





هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



