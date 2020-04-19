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رواد السوشيال ميديا تهاجم الإرهابي جمال عيد: "أيها المنافق العميل.. الشعب المصري كشف أكاذيبك"

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:38 م
الإرهابي جمال عيد
الإرهابي جمال عيد
الفجر
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، الناشط الإرهابي جمال عيد، الذي ادعى عدم وجود صلة بين اليساريين وجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال نشطاء: "جمال عيد كان بيدعي عدم وجود صلة بين اليساريين وجماعة الإخوان الإرهابية ويقول هذا بنفسه في قناة إخوانية".

وأضاف رواد السوشيال ميديا: "ذاكرة الشعب المصري أصبحت قوية.. هل نسيتم صورتكم مع جماعة الإخوان الإرهابية احتفالا بتنصيب الجماعة على رأس مصر؟! والتي كادت أن تنهار بسبب هذا الخليط العميل.. لولا ثورة 30 يونيو المجيدة، أيها الكذاب المنافق الخائن.. إلى متى ستظل دون أن ترتدع؟!".

وأوضح رواد السوشيال: "كفى.. كفى.. كفى، رحمة الشعب المصري الذي كشف أكاذيبك وعمالئك أيها العميل الرسمي الكذاب".


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مصر جماعة الاخوان الإرهابي جمال عيد اﻻرهاب اخبار

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