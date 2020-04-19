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عمدة مدريد يلمح لعودة المباريات بدون جماهير

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ألمح خوسيه لويس مارتينيز ألميدا عمدة مدينة مدريد عاصمة إسبانيا أن جميع المباريات المتبقية في الدوري الإسباني وغيرها من البطولات في إسبانيا ستقام بدون جمهور حتى نهاية الصيف على الأقل وربما الخريف أيضًا.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أعلن مؤخرًا أنه في حالة عدم استئناف الدوري فإنه سيتم استخدام الترتيب الحالي لتحديد الأندية الأربعة التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا مما يعني مشاركة كلا من برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد.

وقال مارتينيز ألميدا في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية:" لن تكون ثمة جماهير داخل المدرجات الإسبانية طوال فصلي الربيع والصيف وربما الخريف أيضًا".

وأضاف:"الوضع لن يكون تحت السيطرة الكاملة، سيتعين علينا تغيير عاداتنا وسلوكياتنا حتى بعد السماح لنا بالعودة إلى الشوارع".

واختتم مارتينيز ألميدا تصريحاته قائلاً:"كان خطأ جسيما حضور نحو 3000 مشجع لمباراة أتلتيكو مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا في 11 مارس الماضي".


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