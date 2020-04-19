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مصير نجم ريال مدريد المعار مازال مجهولاً

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن مستقبل المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند الألماني مازال مجهولاً ومعلقاً في الهواء على الرغم من أن النجم المغربي تنتهي فترة إعارته مع النادي الألماني عقب نهاية الموسم الحالي.


وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن النجم المغربي أشرف حكيمي يمكنه الإستمرار في بروسيا دورتموند أو الانضمام إلى نادي آخر لأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يفضل عليه داني كارفخال.


وأكدت وسائل الإعلام الألمانية أن حكيمي لا يرغب في العودة إلى ريال مدريد ليكون بديلاً كما أن الملكي بحاجة لبيع النجم المغربي من أجل التعاقد مع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي على رأسها الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.


وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع حيكمي على رأسها بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي علمًا بأن عقد حكيمي مع النادي الملكي ممتد حتى عام 2022.

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