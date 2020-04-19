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بواسطة الأدلة.. "الغرياني" عميل لدى قطر وتركيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:37 م
مفتي حكومة فايز السراج المعزول الصادق الغرياني
مفتي حكومة فايز السراج المعزول الصادق الغرياني

تظهر السيرة الذاتية لمفتي حكومة فايز السراج المعزول الصادق الغرياني أنه دائم الخيانة لبلده ليبيا، ولكنه عميل لقطر وتركيا، ويذكر أنه خرج في الساعات الأخيرة عبر إحدى القنوات الإخوانية ليبيح العمليات الإرهابية وتفجير الشباب أنفسهم ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

ويمتلك الغرياني جواز سفر قطرياً وإقامة دائمة في كل من تركيا وبريطانيا، منذ عزله بقرار من مجلس النواب الليبي، ووجد ضالته في الإقامة بتركيا، ويستغل القنوات الإخوانية الموجودة في قطر وتركيا من أجل التحريض على جيش ليبيا. 

ويذكر أن الغرياني، يقيم في تركيا، وجاءت تصريحاته عبر قناة "التناصح" المملوكة لشخصيات داعمة للتيار المتشدد في ليبيا.

ووفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية، يعد الصادق عبد الرحمن علي الغرياني - مواليد 1942م- من أهم عرابي الإرهاب فى ليبيا، خاصة بعدما نصبته الميليشيات الإخوانية مفتيا عاما للديار الليبية في فبراير 2012، ليتحالف معهم ومع وذراعهم السياسي حزب العدالة والبناء، الذين شكلوا على مدى السنوات الأخيرة الجناح السياسي والدبلوماسي الداعم للجماعات اﻹرهابية في ليبيا.

ومنذ تنصيبه مفتيا للديار الليبية، بدأ الغرياني فى إطلاق فتاوي كثيرة لسفك الدماء فى ليبيا ليطلق عليه الليبيون "مفتي الدم"، و"مفتي الفتنة"، حيث تركزت فتاويه لتصب فى مصالح وأهداف الجماعات الإرهابية فقط، ليساهم بذلك فى انتشار الفوضى والدم فى ربوع ليبيا، فارتكبت عدة جرائم عنف استنادا إلى فتاواه، التي طالب خلالها الجماعات الإرهابية، برفع السلاح ومحاربة قوّات الجيش الليبي.

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قطر تركيا الغرياني

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