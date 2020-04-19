بواسطة الأدلة.. "الغرياني" عميل لدى قطر وتركيا





تظهر السيرة الذاتية لمفتي حكومة فايز السراج المعزول الصادق الغرياني أنه دائم الخيانة لبلده ليبيا، ولكنه عميل لقطر وتركيا، و يذكر أنه خرج في الساعات الأخيرة عبر إحدى القنوات الإخوانية ليبيح العمليات الإرهابية وتفجير الشباب أنفسهم ضد قوات الجيش الوطني الليبي.





ويمتلك الغرياني جواز سفر قطرياً وإقامة دائمة في كل من تركيا وبريطانيا، منذ عزله بقرار من مجلس النواب الليبي، ووجد ضالته في الإقامة بتركيا، ويستغل القنوات الإخوانية الموجودة في قطر وتركيا من أجل التحريض على جيش ليبيا.



