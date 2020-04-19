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زيادة الكميات الموردة من المكرونة والأرز لوزارة التموين خلال أبريل

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:48 م
المكرونة
المكرونة
أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن زيادة الكميات الموردة من سلع الأرز والمكرونة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر أبريل الجاري وذلك في إطار الحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة - في بيان اليوم الأحد - انتظام عمل المطاحن وتوريد الدقيق للمخابزلإنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية, والحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخليةبتوفير السلع الأساسية للمواطنين , كما تقوم الغرفة بتوريد أي كميات من السلع الأساسية للوزارة مثل الأرز والمكرونة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.

من جانبه قال وجدى المشد نائب رئيس الغرفة, إنه تم زيادة الكميات الموردة من سلعة المكرونة لوزارة التموين بزيادة 10 آلاف طن ليصل إجمالي الكميات خلال شهر أبريل الجاري إلى ما يقرب من 25 ألف طن, وأنه رغم ارتفاع أسعار الدقيق ومستلزمات عناصر الإنتاج بنسبه 25% إلا أنه يتم التوريد بدون أي زيادة في الأسعا , كما تقوم الشركات من أعضاء شعبة المكرونة بطرح السلعة أيضابكميات كبيرة في الأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية بدون أي زيادة أيضا في الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمر خاصة وأن المخزون يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 4.5 شهر.

وأشار رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية, إلى دخول 15 شركة جديدة خلال شهر أبريل الجاري لتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية بجانب أيضا الكميات التي توردها شعبة الأرز على مدار 4 أشهر اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي وحتى منتصف يوليو المقبل, وتصل هذه الكميات إلى 95 ألف طن أرز أبيض معبأ خلال هذه الفترة. كما يتم توفير أي كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة الحالية, حيث يوجد مخزون من الأرز داخل البلاد يكفي احتياجات المواطنين حتى نوفمبر2021, كما سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020 ومن المتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.

وأكد شحاتة استقرار أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6.5 ألف إلى 7.5 ألف للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 آلاف إلى 8 ألاف للطن, ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ,كما يوجد كميات كبيرة من البقوليات و الخضراوات بالأسواق , مما يؤدي إلى طمأنة المواطنين من توافر جميع السلع بالأسواق .

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